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Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yapılan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenmanlara devam eden takıma, teknik heyet ve yöneticilere koronavirüs testi yapıldı ve test sonuçları negatif çıktı.
Bugün yapılan antrenmana yeni transfer Marvin Bakalorz'un da katıldığı belirtildi.
Etiketler: Yukatel Denizlispor koronavirüs testiSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 11:06
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