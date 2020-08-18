Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenmanlara devam eden takıma, teknik heyet ve yöneticilere koronavirüs testi yapıldı ve test sonuçları negatif çıktı.

Bugün yapılan antrenmana yeni transfer Marvin Bakalorz'un da katıldığı belirtildi.