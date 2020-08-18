Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Orta sahaya güçlendirmek isteyen yönetimin hedefindeki ilk isim, Mario Lemina.

Gabonlu futbolcu ile yıllık 1 virgül 4 milyon avro üzerinden anlaşma sağlayan Galatasaray’ın, kiralama formülü için Southampton ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye’de bulunan Lemina’nın da sarı kırmızılılardan haber beklediği, transferin bitmesi ile önümüzdeki günlerde takıma katılacağı kaydedildi.

Jean Michael Seri’nin kiralanması için ise Fulham’la görüşmeler devam ediyor.

Teknik heyetin bir sezon daha kalması için rapor verdiği Fildişi Sahilli futbolcu için yönetimin, önümüzdeki hafta Fulham yetkilileriyle bir araya geleceği ifade edildi.

Galatasaray’ın orta sahadaki diğer alternatifleri ise Jakub Molder ve Mehmet Ekici. Lemina ya da Seri transferinde sorun çıkması durumunda bu iki oyuncu için girişimde bulunulabileceği gelen haberler arasında.

Mehmet Ekici ile henüz bir görüşmenin yapılmadığı öğrenilirken, Molder’in satın alma opsiyonlu kiralanabileceği ifade edildi.

Falcao ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

Galatasaraylı Radamel Falcao, hamile eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu ile birlikte Tuzla Viaport Marina içerisindeki Aslan Park'ı ziyaret etti.

Falcao ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. Radamel Falcao ayrıca aslanlar ile ilgili sorular yöneltti.

"El Tigre" yani kaplan lakaplı Kolombiyalı yıldız, daha sonra eşi ve çocukları ile 2 buçuk aylık kaplanların bulunduğu alana geldi.

Burada bol bol fotoğraf çektiren aile, yavru kaplanları sevdi.

Falcao ve ailesi gezi sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya dikkat etti. Falcao'nun kızları da Aslan Park'ta doyasıya eğlendi.