Beşiktaş yönetimi, ara transferdeki yol haritasını belirledi. Siyah beyazlılar, maaşı düşük genç futbolcuları kadrosuna katarak, geleceğe yatırım yapmayı planlıyor.

Yönetim, beklentileri karşılayamayan oyunculara gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak.

Aldığı yüksek maaşa rağmen bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Jeremain Lens için resmi teklif gelmese de menajerlerin Hollandalı oyuncu için nabız yokladığı biliniyor.

Uygun bir teklif gelmesi durumunda Lens ile yollar ayrılacak. Ara transfer döneminde Tyler Boyd konusunda da gelişme yaşanabilir.

Amerikalı oyuncuyla eski kulübü MKE Ankaragücü ve Süper Lig'den birçok kulübün ilgilendiği de gelen haberler arasında.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Orkan Çınar, Muhayer Oktay gibi forma şansı bulamayan oyuncuların da kiralık olarak gönderilmesini istedi.

Kaynak: TRT SPOR