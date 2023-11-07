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Spor
AA 07.11.2023 13:35

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden aday olmayacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden aday olmayacak

Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yeniden aday olmayacağını belirten Çebi şu ifadeleri kullandı:

"Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Özellikle futboldan kaynaklanan maalesef benim de çok üzüntü ve acısını çekmiş olduğum bu süreç gerçekten yıpratıcı olmuştur. Bu saatten sonra camianın dinginliğe, huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir kan değişimine ve yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca değişimin hayırlı olacağını düşünüyorum. Burası bizim ve her zaman bizim olacak. Bizler eğer Beşiktaş söz konusu olduğunda gerekirse kendimizi de yakmayı bilebilmeliyiz."

Başkan Çebi'nin basın toplantısı devam ediyor.

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