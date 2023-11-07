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Spor
AA 07.11.2023 12:53

Galatasaray, Bayern Münih mesaisini tamamladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Bayern Münih mesaisini tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bayern Münih maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, antrenmana katıldı. Sağlık ekibinin durumunu takip ettiği Muslera'nın oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verileceği kaydedildi.

Ayak bileğinden sakatlığı olmasına rağmen iğneyle maçlara çıkan Mauro Icardi ise tedavisinin ardından bireysel çalışmalarına salonda devam etti.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Allianz Arena'da yapılacak maç için akşam saatlerinde Almanya'ya gidecek.

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