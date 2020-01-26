Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildikten sonra Abdullah Avcı ile göreve devam etmeme kararı alan Beşiktaş'ı Göztepe maçına Şenol Fidan çıkardı.

Ligde ikinci devrenin ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu maçın ilk 11'inden 6 farklı isimle Göztepe'ye karşı mücadele etti.

Siyah-beyazlı ekipte Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak sakatlıkları nedeniyle İzmir'e getirilmeyen Adem Ljajic ve Pedro Rebocho'nun yanı sıra Enzo Roco, Muhammed Elneny, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yerine Victor Ruiz, Douglas, Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Abdoulay Diaby şans buldu.

Beşiktaş'ın 2001 doğumlu oyuncusu Rıdvan Yılmaz, bu sezon ilk Süper Lig maçına çıktı. Genç oyuncu geçen sezon Çaykur Rizespor maçında 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Göztepe'de 2 değişiklik

Beşiktaş maçıyla yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'na kavuşan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçında forma giyen Leo Scwechlen ve Murat Paluli'nin yerine Titi ve Lamine Gassama şans buldu.

Göztepeli futbolcular "Geçmiş olsun Türkiye", Beşiktaşlı futbolcular ise "Ulusça yastayız başın sağ olsun Türkiyem" yazılı pankartlarla sahaya çıktı.

Müsabakadan önce Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, Beşiktaş takım otobüsü kaldığı otelden stada doğru giderken Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yanında bulunan ve takım otobüsüne yabancı madde atmaya çalışan bazı Göztepe taraftarlarına polis ekiplerinin TOMA ve biber gazı ile müdahale ettiği öğrenildi.

Müsabakayı takip eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, lösemi hastası çocuklar ve ailelerini misafir eden İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğinin 9. evinin açılışına katıldığı bildirildi.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.