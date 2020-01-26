Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

26. dakikada Falcao Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Emre Akbaba farkı 2'ye çıkardı.

79. dakikada Adem Büyük takımının 3. golünü kaydetti.

Galatasaray bu galibiyetle puanın 30'a çıkartırken haftayı 6. sırada tamamladı.

İttifak Holding Konyaspor ise 18 puanda kalırken haftayı 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı tokatladı.

GALATASARAY FIRSAT TEPTİ 6. dakikada ceza sahasının sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Ömer Ali Şahiner pasını ceza yayı sol çaprazında bulunan arkadaşı Amir Hadziahmetovic'e gönderdi. Tecrübeli oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Fernando Muslera sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

TEHLİKELİ POZİSYON 13. dakikada ceza sahası sağ çaprazı çizgisi üzerinde topu önünde bulan Sofiane Feghouli bekletmeden yerden vurdu ancak top doğrudan kaleci Serkan Kırıntılı'nın üstüne gitti.

16. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Ömer Bayram çok sert vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesinden sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

BİR TEHLİKELİ POZİSYON DAHA 20. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ömer Bayram ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top ceza yayı gerisindeki Mariano Filho'nun önüne düştü. Tecrübeli oyuncu vuruşunu yapmak istedi ancak top savunmadan geri geldi.

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ 26. dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada topla buluşan Radamel Falcao sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu. 0-1

GALATASARAY ATAKLARINI SIKLAŞTIRDI 28. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında vuruşunu yapan Ömer'in şutu savunmaya da çarpıp kaleci Serkan'ın kucağına gitti.

KONYASPOR'DAN TEHLİKE 38. dakikada Hadziahmetovic'in uzak köşeye yaptığı ortasına Skubic'in kafası direk dibinden auta gitti.

GOL - GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI 39. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yerden ortaladığı topu iyi kontrol eden Emre Akbaba, yakın köşeye sert ve düzgün vurdu ve ağları havalandırdı. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KONYASPOR'DAN TEHLİKE ATAK 51. dakikada hızlı gelişen atakta savunma arkasına havadan atılan pasa hareketlenen Ömer Ali Şahiner sağ çaprazdan ceza sahasına girerek pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top penaltı noktasının sağ arka çaprazına doğru açıldı. Bu noktaya hareketlenen Thuram gelişine yerden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.

64. dakikada Miya'nın kullandığı serbest atışta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

68. dakikada topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Marcelo Saracchi ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

74. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL - GALATASARAY'DAN 3. GOL 79. dakikada Jean Michael Seri'nin pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Adem Büyük bekletmeden sağ kanatta hareketlenen arkadaşı Mariano Filho'yu gördü. Tecrübeli oyuncu ön direğe doğru hareketlenen Adem Büyük'e doğru yerden oynadı. Gelen topa hareketlenen Adem Büyük vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı. 0-3

KONYASPOR'DAN TEHLİKE 87. dakikada Shengelia ceza sahasının dışında uzak köşeye çok iyi vurdu, Muslera aynı güzellikte kornere çeldi.

Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Bahattin Duran, Volkan Narinç

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Jevtovic (Dk. 46 Miya), Jonsson, Ömer Ali, Daci (Dk. 80 Paolo Hurtado), Hadziahmetovic (Dk. 59 Levan Shengelia), Thuram

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi (Dk. 72 Şener), Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 90 Emin), Ömer Bayram, Falcao (Dk. 58 Adem Büyük)

Gol: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba, Dk. 79 Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 41 Feghouli, Dk. 63 Marcelo Saracchi, Dk. 63 Mario Lemina (Galatasaray)