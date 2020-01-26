Göztepe yeni stadında kazandı
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadeleyi Göztepe 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Halıl Akbunar Göztepe'yi 1-0 öner geçirdi. Bu gol Gürsel Aksel Stadı'nda atılan ilk olark olarak tarihe geçti.
38. dakikda Beşiktaş'ta Burak Yılmaz penaltı atışıyla eşitliği sağladı. 1-1
45+3. dakikada Borges Göztepe'yi tekrar öne geçiren golü kaydetti. 2-1 Bu golle ilk yarı sona erdi.
Göztepe bu galibiyetle puanın 29'a çıkardı. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön tarafta Jerome'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
8. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası sağ çaprazından çizgiye inen Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada ceza sahasında topla buluşun Serdar Gürler'in şutunu kaleci Karius engelledi.
GOL: 25. dakikada sol kanattan topu Douglas'tan kaparak ceza sahasına giren Serdar Gürler'in pasında ön direkte bulunan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Jerome'un sağ çaprazdan ceza alanı içine girip, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Karius meşin yuvarlağı çıkardı.
PENALTI 36. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde Diaby'e yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı kararı verdi.
GOL: 38. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
GOL: 45+3. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Borges'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GÖZTEPE'DEN TEHLİKE 60. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Vida dokundu, top Jerome'a çarpıp auta gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKELİ ATAK 62. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla Tyler Boyd ceza alanı içinden vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top kaleci Beto'da kaldı.
70. dakikada Stefano Napoleoni'nin ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Loris Karius sağına giden topu yatarak kontrol etti.
73. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kale sahası içinde yaşanan karambol sonrasında açılan topa Georges-Kevin N'Koudou vuruşunu yaptı top savunmadan geri döndü.
81. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
BEŞİKTAŞ NET FIRSATI KAÇIRDI 84. dakikada Cristian Titi'den topu çalan Burak Yılmaz ceza alanı içine kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz, sağ ayağıyla şutunu çekti Beto gole izin vermedi.
BURAK YILMAZ YİNE KAÇIRDI 90+5. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza alanı içinden yaptığı etkili şutu kaleci Beto sağına uzanarak çelmeyi başardı ve beraberlik golüne izin vermedi.
Mücadeleyi Göztepe 2-1 kazandı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Napoleoni (Dk. 77 Yalçın Kayan), Halil, Serdar, Jerome (Dk. 88 Wilczek)
Beşiktaş: Karius, Douglas (Dk. 58 Gökhan Gönül), Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby (Dk. 88 Umut Nayir), Boyd (Dk. 68 Caner Erkin), N'Koudou, Burak
Goller: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45+3 Borges (Göztepe), Dk. 38 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Castro, Dk. 54 Soner Aydoğdu, Dk. 77 Cameron Jerome, Dk. 90+4 Beto (Göztepe), Hutchinson (Devre arası), Dk. 52 Kevin N'Koudou, Dk. 67 Necip Uysal, Dk. 84 Vida (Beşiktaş)