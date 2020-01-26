Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u evinde ağırladı. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Antalyaspor uzun bir aradan sonra üç puan ile tanışmış oldu.

Mücadelenin 26 dakikasında Antalyaspor'un yeni transferi Jahovic takımını 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada Paul Mukairu Antalyaspor'u 2-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda Gustavo Blanco Leschuk'un golüyle 3-0 Antalyaspor farkı üçe çıkardı. Mücadelede başka gol olmayınca Antalyaspor sahada üç puan alan taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Antalyaspor düşme hattının iki puan üzerinde 15. sırada yer aldı. Denizlispor ise 22 puanla 12. sırada kaldı.

Jahovic korkuttu

Denizlispor maçında gol atan Antalyaspor’un yeni transferi Adis Jahovic maç devam ederken kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlanarak kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Maçın önemli anları

Karşılaşma öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

4. dakikada Barrow'un korner atışında, topla buluşan Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin müdahalesiyle kornere gitti.

GOL: 27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1.

38. dakikada Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortada, Rodallega'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

GOL: 40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkarttı. Fredy'nin pasında ceza sahası dışından topla buluşan Mukairu'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.

Antalyaspor karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

52. dakikada Murawski'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.

57. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkarttı. Ceza yayının gerisinde topa sahip olan Sinan Gümüş'ün pasında Yekta Kurtuluş'un şutunda, top rakip oyunculara çarptı. Havalanan topa düzgün bir vuruş yapan Blanco, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.

GOL: Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Lopes, Barrow, Murawski, Onazi (Dk. 57 Estupinan), Aissati (Dk. 78 Recep Niyaz), Olcay Şahan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Sinan Gümüş (Dk. 78 Harun Alpsoy), Yekta Kurtuluş (Dk. 83 Ufuk Akyol), Bünyamin Balcı, Fredy, Mukairu, Jahovic (Dk. 46 Blanco)

Goller: Dk. 27 Jahovic, Dk. 41 Mukairu, Dk. 57 Blanco (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Bünyamin Balcı, Dk. 18 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 12 Onazi, Dk. 87 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)

Mehmet Özdilek: Ligdeki pozisyonumuz kötü değil

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve bölgeyi etkileyen depreme değinerek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Özdilek, karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını aktardı.

"Eksiklikler, sakatlıklar ve hastalıktan gelenler var. Birçok eksiğimiz var. Bunları çok fazla ifade etmiyoruz ama sonucunda 11'e 11 oyunda rakibin sadece çabuk hücumla gol bulabileceğini biliyorduk. O mevkide oynayan oyuncuların ilk defa yan yana olması, sağ bekin sol tarafta görev alması, Aissati ve Barrow'un ciddi hastalıklarla mücadele etmesi kolay değildi."

Özdilek, maçta pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti.

"Güzel pozisyonlarda golü bulsak belki ivme bizim lehimize gidecekti. Önümüzde 15 hafta gibi uzun bir maraton var. Ligdeki pozisyonumuz kötü değil. Dolayısıyla 1 galibiyet bizi çok farklı yerlere taşıyabilir. Bunu biraz öteledik gibi duruyor. Ben oyuncularımı yine ortaya koyduğu mücadelen dolayı tebrik ediyorum. Yeni gelen sakatlıktan dönen oyuncuların toparlanmasıyla önümüzdeki haftalar bizim açımızdan çok daha sağlıklı olacaktır."

Tamer Tuna: 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tuna, takımın 11 maçtır kazanamadığını hatırlattı.

"Açıkçası hem öz güven adına hem de saha bütünlüğü adına zor süreçti. Bugün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısıyla girmek çok önemliydi. Bugün buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz ama futboldan öte yaşananlar, depremde kaybettiklerimiz, yaralılar ve kurtarılanlar daha önemli."