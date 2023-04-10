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Spor
AA 10.04.2023 16:36

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, ameliyat edildi.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbide sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren 23 yaşındaki stoperin Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan Tayyip Talha Sanuç'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.


Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, 29. haftada Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Giresunspor karşısında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idmanın ikinci bölümünde çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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