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Spor
AA 10.04.2023 12:40

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapıldı

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da yapıldı.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapıldı
[AA arşiv]

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonanın tekler kategorisinde 12-14 yaş kadınlarda Elvin Gülen, erkeklerde Arın Pekönür, 15-17 yaş kadınlarda Ekin Zeren Fırat, erkeklerde Göktürk Balcı, 18+ yaş kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı, erkeklerde Mehmet Utku Çırak, Türkiye şampiyonu oldu.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapıldı

Çiftler kategorisi 12-14 yaşta Arın Pekönür-Özgü Erdemir, 15-17 yaşta Göktürk Balcı-Selin Özermiş, 18+ yaşta Okay Arsan-Şimal Seyman, organizasyonu birinci tamamladı.

12-14 yaş grupta Arın Pekönür-Ekin Çınar-Tuanna Almaç-Zehra Beyoğlu-Zeynep İmge Akgül, 15-17 yaşta Busenaz Atmaca-Ekin Su Çevik-Elvin Öztürk-Murat Mert Erdiç-Sıla Atçı, birinci sırada yer aldı.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası İstanbul'da yapıldı

Trio kategorisinde 12-14 yaşta Duru Mavi Bayram-Elif Sadıkoğlu-Elif Sezen, 15-17 yaşta Ekin Zeren Fırat-Gülşah Gürel-Sude Naz Esenoğlu, 18+ yaşta Ahmet Meriç Turmamış-Can Sarı-Mehmet Utku Çırak organizasyonu birinci bitirdi.

Aerodansta ise iller arasında İstanbul birinciliği elde etti.

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