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Spor
AA 10.04.2023 12:25

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 11 Nisan Salı günü başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.

Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul için geri sayım başlıyor

Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

11 Nisan Salı:

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

12 Nisan Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)

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