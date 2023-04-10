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Dünya
AA 10.04.2023 16:02

İngiltere'de yardımcı hakemin futbolcuya dirsek attığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İngiltere Premier Lig'de, dün lider Arsenal ile Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı maçta yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson'a dirsek attığı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı.

İngiltere'de yardımcı hakemin futbolcuya dirsek attığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu, maçın yardımcı hakemi Hatzidakis'in, Robertson'a dirsek attığı iddiasını incelemeye aldı.

Hakemin, soruşturma boyunca hiçbir maçta görev alamayacağı ifade edildi.

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