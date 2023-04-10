Macron, Avrupa'nın Tayvan konusunda ABD'nin peşinden gitmesinden yana değil

Macron, Çin ziyareti dönüşünde uçakta, ziyaretine ilişkin ABD menşeli Politico ve Fransız Les Echos'a röportaj verdi.

Politico'nun haberine göre, Fransa liderliğindeki Avrupa'nın "üçüncü bir süper güç" haline gelmesi için "stratejik özerklik" konusuna değinen Macron, Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

Macron, Avrupa'nın silahlanma ve enerji konusunda ABD'ye bağımlılığını artırdığına dikkati çekerek, kıtanın şimdi kendi savunma endüstrisinin yükseltmeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Macron, Pekin ve Moskova'nın yaptığı gibi Avrupa'nın da "ABD dolarının dokunulmazlığı" konusunda bağımlılığını azaltması gerektiğinin altını çizerek, "İki süper güç arasındaki gerginlik kızışırsa, stratejik özerkliğimizi finanse edecek zamanımız ve kaynaklarımız olmayacak ve manda altına girmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa için en büyük risk, başkasının krizine bulaşmak"

Macron, Avrupa için en büyük riskin kıtanın olmayan, Avrupa'nın stratejik özerkliğini inşa etmeyi engelleyecek krizlere bulaşmak olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Amerikan politikasını, bir tür panik refleksiyle takip etmeye başlamamız paradoks olur. Biz Avrupalılara sorulan soru şudur; 'Tayvan konusunu hızlıca gündeme getirmenin bize bir faydası olacak mı?' Hayır. Biz Avrupalılar için bu konuda birilerinin takipçisi olmak, Amerika'nın ritmine veya Çin'in aşırı tepkisine göre hareket etmek gerektiğini düşünmek en kötüsü olacaktır."

Avrupa'nın tarihteki yerini alması için bunun gerekliliğine işaret eden Macron, Çin ile Tayvan arasında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğini belirtti.

Elysee Sarayı Macron'un Çin'den ayrıldıktan sonra tatbikatın yapılmasından memnun

Politico'nun haberinde, Şi Cinping ve Çin Komunist Partisi'nin Macron’un stratejik özerklik konseptini hevesle benimsedikleri ve Çinli yetkililerin, Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinde sürekli buna atıfta bulunduğuna işaret edilerek, "Parti liderleri ve Çinli teorisyenlerin, Batının düşüşte ve Çin’in yükselişte olduğuna, transatlantik ilişkileri zayıflatmanın bu eğilimi hızlandıracağına ikna olmuş durumda oldukları" kaydedildi.

Macron'un, Paris'e dönmesinden saatler sonra Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan çevresinde geniş askeri tatbikat başlattığı anımsatılan haberde, Fransız Cumhurbaşkanı'nın çevresinin, Macron'un Çin'den ayrıldıktan sonra tatbikatın yapılmasını memnuiyet verici olarak karşıladığı aktarıldı.

Haberde, Macron'un, Şi ile Tayvan konusunu "yoğun şekilde" tartıştığı ve iki liderin, ABD ve hatta Avrupa Birliği'nin (AB) tutumundan daha uzlaşmacı bir yaklaşım benimsediği belirtildi.

Macron, Şi ile baş başayken daha uzlaşmacı

Fransız Cumhurbaşkanı'na ziyaretin bir bölümünde eşlik eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pekin'de toplantı sırasında Şi'ye, "Tayvan'daki istikrar büyük önem taşıyor. Statükonun değişmesine yol açacak güç kullanma tehdidi kabul edilemez." dediği, Çin Devlet Başkanı'nın da buna "Pekin'e Tayvan üzerinden baskı kurmayı düşünen her kim olursa kendini kandırır." şeklinde karşılık verdiği belirtildi.

Haberde, bu konuda Şi ile aynı fikirde olduğu aktarılan Macron'un, "Avrupalılar daha Ukrayna'daki krizi çözemiyor. Tayvan hakkında 'Dikkat edin hata yaparsanız orada olacağız.' desek inandırıcı olur mu? Gerginliği gerçekten artırmak istiyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu budur." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Macron'un, Şi ile von der Leyen'in olmadığı baş başa 4 saatten fazla süren görüşme gerçekleştirdiği bildirilen haberde, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ses tonunun Avrupa Komisyonu Başkanı ile gazetecilerin yanındaykenki halinden farklı olarak "daha düşük ve uzlaşmacı bir tonda" konuştuğuna işaret edildi.

Haberde, sürekli Avrupa'nın stratejik bağımsızlığından dem vuran Macron'un, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtaya güvenlik garantisi veren ABD'nin, Avrupa'yı askeri yardımına büyük ölçüde bağlı hale getirmesi konusunu es geçtiğinin altı çizildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve Avrupa Birliği'nin tek nükleer gücü olan Fransa'nın, Ukrayna'ya da en az destek veren ülkeler arasında olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı, Macron'un bazı ifadelerini haberden çıkardı

Politico, Fransa'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde sıklıkla olduğu gibi, Fransız Cumhurbaşkanlığının (Elysee Sarayı), Macron'un röportaj vermesinin ön koşulu olarak haber yayımlanmadan kendisine ait kısımların kontrol ve tashih etme şartını dayattığını açıkladı.

Bu koşulun Politico'nun editoryal politikasına aykırı olmasına rağmen Macron'dan röportaj alınması için kabul edildiği belirtilerek, "Fransız Cumhurbaşkanı'nın Tayvan ve Avrupa'nın stratejik özerkliği hakkında daha da açık konuştuğu röportajın bazı bölümleri, Elysee Sarayı tarafından kesildi." ifadesi kullanıldı.