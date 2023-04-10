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Dünya
AA 10.04.2023 15:48

İtalya'ya geçen hafta sonu yaklaşık 1700 düzensiz göçmen ulaştı

İtalya'ya Akdeniz'i aşarak ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısının geçen hafta sonu yaklaşık 1700 olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

İtalya'ya geçen hafta sonu yaklaşık 1700 düzensiz göçmen ulaştı

İtalyan ANSA ajansının haberinde, ülkenin Afrika’ya en yakın kara parçası Lampedusa'ya 8 Nisan Cumartesi günü 17 göçmen teknesiyle yaklaşık 700, 9 Nisan Pazar günü de Ada'ya yaklaşan 26 tekneyle yaklaşık 1000 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

Bu arada sahil güvenlik ekiplerinin dün gece göçmen botuna operasyon düzenleyerek 8'i kadın 36 kişiyi denizden kurtardıkları ifade edildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından 7 Nisan'a kadar denizi aşarak ülkeye gelen göçmenlerin sayısı 28 bin 285 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 6 bin 938 idi.

Diğer yandan İtalyan basınındaki haberlere göre, son dönemde artan düzensiz göçte kullanılan botların çoğunlukla Tunus'tan hareket etmesi sebebiyle İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bu hafta içinde Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile Roma'da bu konuyu görüşmesi bekleniyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlilerinin yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

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