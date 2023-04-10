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Dünya
AA 10.04.2023 15:27

Çad, Almanya'nın Encemine Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

Çad, Almanya’nın Encemine Büyükelçisi Jan-Christian Gordon Kricke’yi sınır dışı etti.

Çad, Almanya'nın Encemine Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

Çad Dışişleri Bakanlığı, "nezaketsiz tutum ve diplomatik teamüllere saygısızlığı" gerekçe gösterilerek 48 saat içinde Çad’ı terk etmesi istenen Alman Büyükelçi Kricke’nin 8 Nisan akşamı Air France ile ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Aziz Muhammed Salih de AFP’ye yaptığı açıklamada, Kricke’nin sınır dışı edildiği haberini doğruladı.

2021’den bu yana görevini sürdüren Alman Büyükelçi Jan-Christian Gordon Kricke, daha önce Nijer, Angola ve Filipinler'de diplomat olarak görev yapmış, Sahel'de Almanya'nın özel temsilciliğini yürütmüştü.

Hükümet karşıtı protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle uyarılmıştı

Babasının ölümünün ardından 20 Nisan 2021'de iktidarı devralan General Muhammed İdris Debi İtno'nun, 18 aylık geçiş süreci sonrası yönetimi sivillere devretme sözünü tutmaması ve 2 yıllık yeni geçiş dönemi için 10 Ekim'de cumhurbaşkanlığına getirilmesi tepkiye yol açmıştı.

Askeri yönetim karşıtı protestolarda yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı.

Çad basınındaki haberlere göre, Alman Büyükelçi, 20 Ekim 2022’de onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı hükümet karşıtı protestolarla ilgili açıklamaları nedeniyle birkaç kez uyarılmıştı.

Almanya Büyükelçiliği, askerlerin yönettiği ülkede "demokrasiye dönüşün gecikmesiyle" ilgili bazı Avrupa ülkeleriyle endişesini paylaşmıştı.

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