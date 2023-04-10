Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu mantar toplayan 6 kişi öldü

Esed rejiminin ajansı SANA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Deyrizor'un güney kırsalındaki el-Beşeri bölgesinde keme mantarı toplayan 6 kişinin kara mayınının patlaması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberde, infilak eden mayının terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 4 Nisan'da yayımladığı raporda Suriye'deki iç savaşta çatışan gruplarca döşenen antipersonel mayınları yüzünden en az 2 bin 971 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Deyrizor il merkezi ile kırsal kesimdeki bazı bölgeler, İran destekli yabancı terörist grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçmişti.