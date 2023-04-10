Hafif Sağanak Yağışlı 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2023 15:07

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu mantar toplayan 6 kişi öldü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejiminin kontrolünde bulunan kırsal kesimde mayın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde mayın patlaması sonucu mantar toplayan 6 kişi öldü
[Getty Images]

Esed rejiminin ajansı SANA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Deyrizor'un güney kırsalındaki el-Beşeri bölgesinde keme mantarı toplayan 6 kişinin kara mayınının patlaması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Haberde, infilak eden mayının terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 4 Nisan'da yayımladığı raporda Suriye'deki iç savaşta çatışan gruplarca döşenen antipersonel mayınları yüzünden en az 2 bin 971 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Deyrizor il merkezi ile kırsal kesimdeki bazı bölgeler, İran destekli yabancı terörist grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçmişti.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
KKTC'de hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Bakan Soylu AFAD'ın eğitim kampüsünü ziyaret etti
15:28
Çad, Almanya'nın Encemine Büyükelçisi'ni sınır dışı etti
15:10
Trump’ın eski danışmanı: Musk’ın maaşını Çin Komünist Partisi ödedi
15:01
KKTC'de hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü
15:00
Nijerya'nın Benue eyaletinde 5 gündeki saldırılarda 134 kişi öldürüldü
15:14
Bakan Akar: Çatlasalar da patlasalar da KIZILELMA’yı uçuracağız
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
FOTO FOKUS
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
Evlat nöbetinin simge ismi AK Parti listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ