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Dünya
AA 10.04.2023 14:45

İran: Suudi Arabistan'la ilişkilerin yeniden başlaması bölgede olumlu bir hava yarattı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan'la ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik varılan anlaşmanın bölgede olumlu bir hava oluşturduğunu söyledi.

İran: Suudi Arabistan'la ilişkilerin yeniden başlaması bölgede olumlu bir hava yarattı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'la varılan anlaşmaya ilişkin Kenani, "İran ile Suudi Arabistan arasında yapılan anlaşma bölgede olumlu bir hava yarattı." dedi.

Suudi Arabistan'dan bir heyetin cumartesi günü İran'a geldiğini hatırlatan Kenani, "Bu heyet, Tahran'daki büyükelçilik ve Meşhed'deki başkonsolosluğun yeniden açılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Bu çerçevede İran'dan bir heyetin de gelecek günlerde Suudi Arabistan'a gideceğini paylaşan Kenani, söz konusu heyetin büyükelçilik, başkonsolosluk ve İslam İşbirliği Teşkilatındaki temsilciliğin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle de ilişkilerde ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi.

Pakistan askerlerine saldırı

Nisan ayının ilk günlerinde İran-Pakistan sınırında 4 Pakistan askerinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıya ilişkin ise Kenani, terör saldırısını kınadıklarını, iki ülke tarafından kurulan özel komisyonun konuyu araştırdığını belirtti.

Konuyla ilgili Pakistan makamlarıyla görüşmelerin devam ettiğini aktaran Kenani, olayın ardında iki ülkeyi birbirine düşürmek isteyen düşmanların olduğunu savundu.

İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.

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