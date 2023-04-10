Güney Kore: Kuzey Kore telefonlarımıza cevap vermiyor

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, cuma gününden bu yana rutin aramalara cevap vermediği için günlük iletişim hattını tek taraflı kesmiş görünüyor." ifadesine yer verildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da askeri iletişim kanalı aracılığıyla yapılan günlük iki düzenli aramanın üst üste 4 gün yanıtsız kaldığını kaydetti.

Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, “Durumu takip ederken hükümet, bir yandan (Kuzey'in tavrına) nasıl yanıt verileceğini gözden geçiriyor. Resmi bir duruş sergilememiz uzun sürmeyecek." dedi.

Kuzey ve Güney Kore, hat üzerinden 09.00'da ve 17.00'de olmak üzere günde iki kez iletişim kuruyor.