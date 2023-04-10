Filipinler: Erişime izin verilen yeni üsler yalnızca savunma amacıyla kullanılacak

Rappler’in haberine göre, Marcos, EDCA kapsamında ABD askerlerinin konuşlanması için erişime izin verilen 4 yeni üsle ilgili Çin’in endişelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Marcos, “Bize saldırmayacaklarsa o zaman bizim de onlara saldıracağımız hakkında bir endişe yersiz. Bizim yaptığımız şey, sadece cumhuriyetimizi ve topraklarımızı korumaktır.” ifadesini kullandı.

ABD'nin Filipinler'de 5 askeri üsse erişimi bulunuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 4 ve 6 Nisan’da gerçekleştirdiği iki ayrı basın toplantısındaki açıklamalarında, ABD’nin bölgedeki politikalarını eleştirerek, "bencilce ve faydasız" olarak nitelendirmişti.

Ning, ABD’nin bu politikalarının bölgedeki barışı tehlikeye atmaktan, istikrarsızlığı körüklemekten ve tansiyonu artırmaktan başka bir şeye neden olmadığını vurgulamıştı.

Filipinler, iki ülke arasında 2014'te imzalanan EDCA kapsamında Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde artan etkisine karşı koymak amacıyla 2 Şubat'ta ABD'nin ülkedeki 4 üsse daha erişimine izin vermişti.

ABD'nin EDCA kapsamında Filipinler'de 5 askeri üsse erişimi bulunuyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında bulunuyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.