Güney Kore, sızan "gizli" ibareli belgelere ilişkin ABD'den önlem almasını isteyecek

Yonhap'ın haberine göre, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güney Kore Başkanlık Ofisinden bir yetkili, "İki ülke durumu netliğe kavuşturduktan sonra, gerekirse ABD'den uygun önlemler almalarını talep etmeyi planlıyoruz." dedi.

Sosyal medyaya sızan belgelerin doğruluğu konusunda incelemelerin sürdüğünü aktaran yetkili, açıklanan belgelerin çoğunun Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olduğunu kaydetti.

Yetkili, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un 26 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden ile planlanan zirvesine atıfta bulunarak, "Güney Kore - ABD zirvesi öncesinde bu olayı abartarak ittifakı bozmaya yeltenecekler varsa karşısında birçok kişi bulacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Güney Kore'nin ana muhalefet partisi Demokratik Parti (DP), hükümetin, iddialarla ilgili Washington'dan acilen bilgi talep etmesi gerektiğini savundu.

DP yetkililerinden Park Hong-keun, yaptığı açıklamada, "Haberler doğru ise 70 yıllık iki müttefik arasındaki bu davranış kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Park, Ulusal Meclis Uluslararası İlişkiler, İstihbarat ve Savunma komisyonlarının konuyu görüşmek üzere acilen toplanması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen, ABD Genelkurmay Başkanlığının arması basılı Ukrayna Savaşı'na ilişkin belgeler, Twitter ve Telegram platformlarında paylaşılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "gizli" ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

Sızan belgelerde ayrıca, ABD istihbarat servislerinin mart başlarında Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Ukrayna'ya silah desteği sağlanıp sağlanmayacağına dair konuşmaları dinlediği iddiası da yer alıyor.