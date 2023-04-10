Azerbaycan'da geri geri giden sürücü tehlike saçtı

Görüntüler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kaydedildi.

Trafiğin çok yoğun olduğu bir caddede, geri geri giden bu araca kimse anlam veremedi.

Bir ilçeden diğerine kilometrelerce bu şekilde yol alan aracı polis takibe aldı.. Görüntüler yoldaki diğer araçlarda bulunanlar tarafından kaydedildi.

Uzun süre geri geri giden araç en sonunda kaza yaparak durdu. Sürücünün 20 yaşında bir öğrenci olduğu ve polis tarafından göz altına alındığı bildirildi.

Ülke gündemine oturan sürücünün neden bu şekilde gittiği açıklanmazken ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

