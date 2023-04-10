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Dünya
AA 10.04.2023 11:18

Bulgaristan’ın yeni parlamentosu ilk oturumunu 12 Nisan’da yapacak

Bulgaristan’da 2 Nisan’daki erken genel seçimin ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 49’uncu dönem parlamentonun ilk oturumunun 12 Nisan’da yapılması için kararname imzaladı.

Bulgaristan’ın yeni parlamentosu ilk oturumunu 12 Nisan’da yapacak
[Fotograf: AFP]

Katılım oranının yüzde 40 dolaylarında kaldığı seçimde 6 parti ve koalisyon, 240 üyeli parlamentoya yüzde 4 barajını aşarak girdi.

Eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, 69 üyeyle en büyük gruba sahip bulunacak.

Sağ görüşlü Değişime Devam – Demokratik Bulgaristan Koalisyonu'nun 64, popülist Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisinin de 37 milletvekili olacak.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi 36 milletvekili ile parlamentonun 4’üncü büyük gücü konumunda bulunacak. HÖH, bir önceki parlamentoda da aynı milletvekili sayısına sahipti.

Eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), parlamentoda 23 sandalyeye sahip olacak.

Barajı sınırdan geçen popülist şovmen Slavi Trifonov’un başını çektiği Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi, 11 üyeli en küçük grupla temsil edilecek.

Anayasal prosedüre göre ilk oturumda parlamento başkanı ve başkanlık divanı üyeleri seçilecek. Parti liderleri, siyasi hedeflerini açıklayan bildirimlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Radev, parlamento güçleriyle müzakerelerde bulunduktan sonra önce sırasıyla en büyük grubu olan partilere hükümeti kurma görevini verecek. Onlar başarısız olursa yeniden erken seçime gidilmeden önce üçüncü bir siyasi partiye son bir şans daha tanınacak.

Siyasi partilerin şimdiden beyan ettikleri kırmızı çizgileri konusunda uzlaşmaya varamamaları durumunda Bulgaristan, temmuzda 6’ncı kez erken genel seçime gidebilir.

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