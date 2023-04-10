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Güncel
AA 10.04.2023 11:30

İran, ABD'nin Güney Çin Denizi'ne savaş gemisi göndermesine tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Washington yönetiminin Güney Çin Denizi'ne savaş gemisi göndermesinin, "ABD'nin dünyadaki gücünün gerilemesinin üzerini örtme çabası"ndan kaynaklandığını savundu.

İran, ABD'nin Güney Çin Denizi'ne savaş gemisi göndermesine tepki gösterdi
[Fotograf: Reuters]

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Güney Çin Denizi'ne savaş gemisi göndermesine tepki gösteren Kenani, şunları kaydetti:

"Bölgede yeni denklemler şekillenirken ve bölge ötesi askeri güce ihtiyaç duyulmazken, aralıklarla, ABD'nin Batı Asya'ya denizaltı göndermesi veya savaş gemilerini sevk etmesi gibi haberlerin ardında, Washington yönetiminin dünyadaki güç düşüşünün üzerini örtme çabası yatıyor.

ABD rejimi, Batı Asya bölgesinde savaşları kışkırtarak, istikrarsızlığı ve anlaşmazlığı teşvik ederek, bölge uluslarının iradesine aykırı hareket etmiştir. Washington yeni gerçekleri anlamalı ve sallantıdaki Siyonist rejimin çıkarları için Batı Asya bölgesine ve Basra Körfezi'ne müdahale etmeye çalışmaktan kaçınmalıdır."

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, ABD'nin Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Milius'un Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları yakınlarındaki Çin "kara sularına izinsiz olarak girdiğini" iddia etmişti.

Çin'in Doğu Komutanlığı da 8-10 Nisan tarihlerinde Tayvan Boğazı'nda tatbikat yapılacağını duyurmuştu.

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