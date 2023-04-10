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Dünya
AA 10.04.2023 14:35

Rusya'dan Fransa'ya veto: Arabulucu rolü için hak iddiasında bulunamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın Ukrayna meselesinde arabulucu rolü konusunda hak iddiasında bulunamayacağını belirterek, "Paris, Ukrayna meselesine dolaylı ve doğrudan müdahil." dedi.

Rusya'dan Fransa'ya veto: Arabulucu rolü için hak iddiasında bulunamaz
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolü üstelenme girişimlerini değerlendiren Peskov, "Paris, arabulucu rolü konusunda hak iddiasında bulunamaz çünkü çatışan taraflardan birini tutuyor. Ayrıca Paris, Ukrayna meselesine dolaylı ve doğrudan müdahil." ifadesini kullandı.

Peskov, bu nedenle Fransa'nın arabulucu rolünü düşünmenin zor olduğunu dile getirdi.

"Çin, kışkırtıcı eylemlere yanıt verme hakkına sahip"

Çin'in, Tayvan Adası'nın çevresinde askeri tatbikatlar düzenlemesine de işaret eden Peskov, Çin'e karşı kışkırtıcı eylemlerin yapıldığına dikkati çekti.

Peskov, "Elbette Çin, uluslararası hukuka uygun şekilde askeri manevra ile de bu kışkırtıcı eylemlere yanıt verme konusunda egemen hakka sahiptir." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin ve diğer ülkelerin bu konudaki haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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