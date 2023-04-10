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Dünya
AA 10.04.2023 14:59

Nijerya'nın Benue eyaletinde 5 gündeki saldırılarda 134 kişi öldürüldü

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde 5 günde düzenlenen silahlı saldırılarda 134 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Benue eyaletinde 5 gündeki saldırılarda 134 kişi öldürüldü

Benue Valisi Samuel Ortom, yaptığı açıklamada, son 5 günde eyaletin Otukpo, Apa ve Guma bölgelerinde henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Ortom, saldırılarda en az 134 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları "iğrenç ve korkakça" olarak nitelendiren Ortom, topluma "yasalara uymaya devam etmeleri ve saldırganları bertaraf edebilmek için her zaman tetikte olmaları" çağrısında bulundu.

Ortom, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye saldırıların sona erdirilmesi için sorunlu bölgelere daha fazla asker göndermesi çağrısı yaptı.

Fulaniler ile çiftçilik yapan kabileler arasında çatışmalar yaşanıyor

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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