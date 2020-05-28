Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı
[Fotoğraf: DHA]
Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdürdüğü hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 21:41
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