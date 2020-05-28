İncelemeler sonunda Galatasaray ve Beşiktaş, Avrupa'da piyasa değeri en yüksek 32 takım arasında yer aldı.

Galatasaray, 366 milyon euroluk değeriyle 27. olurken, Beşiktaş 310 milyon euro ile 31. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray, geçen yıla oranla yüzde 49'luk büyümeyle işletme değeri kategorisinde Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Beşiktaş ise önceki seneye oranla yüzde 19 değer kaybetti. Avrupa'da piyasa değeri en yüksek kulüp ise 3 milyar 478 milyon euro ile Real Madrid oldu.

İspanyol ekibini 3 milyar 342 milyon euroluk değeriyle Manchester United ve 3 milyar 193 milyon euro ile Barcelona takip etti.

Raporda, piyasa değeri en yüksek 10 kulüp arasında 6 İngiliz ekibinin yer alması dikkati çekti.