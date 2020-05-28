Kasımpaşa Kulübü, dün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 28 Mayıs Çarşamba günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."