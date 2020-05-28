Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kasımpaşa'da test sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da çarşamba günü yapılan test sonuçlarında koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Kasımpaşa Kulübü, dün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
"Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 28 Mayıs Çarşamba günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."
Etiketler: Kasımpaşa koronavirüs test sonuçlarıSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 21:39
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