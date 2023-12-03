Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy sayma işlemi devam ediyor.

Açılan 20 sandık sonucuna göre, Hasat Arat 6 bin 977 oy alırken Serdal Adalı 4 bin 346 oy aldı.

Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

21. ve son sandıktaki oy sayım işlemi sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Açılan sandıklarda sonuçlar şöyle: