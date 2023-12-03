Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy sayma işlemi devam ediyor.
Açılan 20 sandık sonucuna göre, Hasat Arat 6 bin 977 oy alırken Serdal Adalı 4 bin 346 oy aldı.
Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.
21. ve son sandıktaki oy sayım işlemi sürüyor.
Açılan sandıklarda sonuçlar şöyle:
|
Sandık No
|
Hasan Arat
|
Serdal Adalı
|
1
|
201
|
195
|
2
|
227
|
201
|
3
|
226
|
173
|
4
|
243
|
205
|
5
|
368
|
254
|
6
|
358
|
225
|
7
|
315
|
241
|
8
|
361
|
225
|
9
|
471
|
218
|
10
|
483
|
172
|
11
|
460
|
185
|
12
|334
|260
|
13
|369
|232
|
14
|359
|207
|
15
|386
|259
|
16
|442
|234
|
17
|370
|293
|
18
|332
|193
|
19
|324
|192
|
20
|348
|182
|
21
|-
|-
|
Toplam
|6977
|4346