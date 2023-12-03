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Spor
TRT Haber 03.12.2023 19:28

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
[Fotograf: AA]

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy sayma işlemi devam ediyor.

Açılan 20 sandık sonucuna göre, Hasat Arat 6 bin 977 oy alırken Serdal Adalı 4 bin 346 oy aldı.

Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

21. ve son sandıktaki oy sayım işlemi sürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Açılan sandıklarda sonuçlar şöyle:

Sandık No

Hasan Arat

Serdal Adalı

1

201

195

2

227

201

3

226

173

4

243

205

5

368

254

6

358

225

7

315

241

8

361

225

9

471

218

10

483

172

11

460

185

12

 334 260

13

 369 232

14

 359 207

15

 386 259

16

 442 234

17

 370 293

18

 332 193

19

 324 192

20

 348 182

21

 - -

Toplam

 6977 4346
 
 
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