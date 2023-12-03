Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.12.2023 17:51

KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyetsiz buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), gittiği maçta bulunduğu tribündeki bazı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle bir sonraki maça girişi yasaklanan kişinin başvurusu üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu yönde tezahürat yapanların kameralarla tek tek belirlenmesi ve bu kişilere yaptırım uygulanması tavsiyesinde bulundu.

KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyetsiz buldu

KDK'nin kararına göre, bir taraftarın gittiği maçta, tribündeki bazı kişiler çirkin ve kötü tezahüratta bulundu. Bu nedenle tribünün ilgili blokunda bulunan bütün tarafların bir sonraki maça girişleri Pasolig uygulaması üzerinden yasaklandı.

Kendisinin çirkin ve kötü tezahürat yapmadığını, Pasolig uygulamasında maça girenlerin kimlik bilgilerinin bulunduğunu, çirkin ve kötü tezahürat yapanların tek tek stadyumda bulunan kameralarla belirlenerek ceza uygulanabileceğini savunan taraftar, KDK'ye şikayette bulundu.

KDK, çirkin ve kötü tezahürat yapanların kamera sistemleriyle tek tek belirlenerek ceza uygulanması yönünde TFF'ye tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, elektronik kart sistemi, stadyumlarda kurulu kameralar ve teknik donanım ile tespit edilmeden, yalnızca temsilci raporları esas alınarak, kusurlu-kusursuz ayrımı yapılmaksızın tribündeki bütün taraftarlara ceza uygulanmasının hakkaniyete aykırı olduğu kaydedildi.

Mevcut uygulamayla, çirkin ve kötü tezahürata katılmayan seyircilerin de doğrudan disiplin yaptırımının muhatabı tutulduğu belirtilen kararda, bunun "ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi"ne açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunanların tek tek belirlenebileceğine işaret edilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Belli bir blokta yer alan bazı taraftar grupları tarafından gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle blokta bulunan tüm seyircilerin cezalandırılmasından vazgeçilmesine, ilgili kanun uyarınca stadyumlarda kameralarla teknik donanımların kurulmasının ve elektronik kart uygulamasının ortaya çıkma amacına uygun olarak sorumlularının tek tek tespit edilerek cezalandırılması hususunda tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

ETİKETLER
KDK TFF
Sıradaki Haber
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonun son yarışları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Göç İdaresi Başkanlığı "düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı" iddiasını yalanladı
19:03
Kayseri'de köpek dövüşü yaptıran 2 organizatör ve 35 kişi yakalandı
19:03
Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Ortak Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı
18:56
Gazze'de saldırılarda ölenlerin sayısı 15 bin 523'e yükseldi
18:09
İklim değişikliği nedeniyle 12 hastaneden biri kapanma riskiyle karşı karşıya
18:02
Görme engelli Burcu öğretmen hayalindeki mesleğe ulaştı
Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı durdurdu
Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı durdurdu
FOTO FOKUS
Türk F-16'ları Romanya'da selamlama uçuşu yaptı
Türk F-16'ları Romanya'da selamlama uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ