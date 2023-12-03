Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları Antalya'da sona erdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu takviminde yer alan, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2023 yılının son mücadelesi özelliğini taşıyan organizasyona, 74 sporcu katıldı.
Kuzdere Mahallesi'nden yarışa başlayan sporcular, 20 kilometrelik ekstrem test ve enduro testten oluşan zorlu parkurda 4 tur attıktan sonra bitiş çizgisine ulaştı.
Yarışlar sonucunda Enduro GP ve E2 kategorisinde Rafet Karakuş, E1 kategorisinde Gökhan Gökçe, E3 kategorisinde Gökhan Kart, EB kategorisinde Aykut Kızıltan, gençler kategorisinde Emirhan Kurt, EC kategorisinde Ümit Kaya, veteranlarda Mehmet Okuyan, kadınlarda Aslu Kutluca Türkiye şampiyonu oldu.
ATV GP'de ise Emre Muharrem Sağlam, S1 kategorisinde Haktan Özkul, S2 kategorisinde Emre Muharrem Sağlam, S3 kategorisinde ise Murat Yatgın Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
Sezonun üçüncü ayak yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:
Enduro GP
1. Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Aykut Kızıltan
E1: 1. Murat Can Köse, 2. Gökhan Gökçe, 3. Erhan Sertkaya
E2: 1. Rafet Karakuş, 2. Salih Çarpışantürk, 3. Taha Can Çataloğlu
E3: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. İslam Yıldız
EG: 1. Emirhan Kurt, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3.Doğukan Duraman
EB: 1. Aykut Kızıltan, 2. Veli Küp, 3. Emre Esen
EC: 1. Ümit Kaya, 2. Hasan Gider, 3. Mücahit Süleyman Arslan
EV: 1. Ali Baydaş, 2. Mehmet Okuyan, 3. Recep Bahadır Çaktı
EK: 1. Nur Şafak Özkan, 2. Aslu Kutluca, 3. Duru Aybüke Altan
ATV GP
1. Osman Fırat, 2. Murat Yatgın, 3. Emre Muharrem Sağlam
S1: 1. Osman Fırat, 2. Hakan Özkul, 3. Muhittin Burak Özkul
S2: 1. Emre Muharrem Sağlam, Halil Yatgın, Hasan Can Özbaşaranlar
S3: 1. Murat Yatgın, 2. Kasım Yatgın, 3. Hasan Yatgın