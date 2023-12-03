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Spor
AA 03.12.2023 17:01

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları Antalya'da sona erdi

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları Antalya'da sona erdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu takviminde yer alan, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2023 yılının son mücadelesi özelliğini taşıyan organizasyona, 74 sporcu katıldı.

Kuzdere Mahallesi'nden yarışa başlayan sporcular, 20 kilometrelik ekstrem test ve enduro testten oluşan zorlu parkurda 4 tur attıktan sonra bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışlar sonucunda Enduro GP ve E2 kategorisinde Rafet Karakuş, E1 kategorisinde Gökhan Gökçe, E3 kategorisinde Gökhan Kart, EB kategorisinde Aykut Kızıltan, gençler kategorisinde Emirhan Kurt, EC kategorisinde Ümit Kaya, veteranlarda Mehmet Okuyan, kadınlarda Aslu Kutluca Türkiye şampiyonu oldu.

ATV GP'de ise Emre Muharrem Sağlam, S1 kategorisinde Haktan Özkul, S2 kategorisinde Emre Muharrem Sağlam, S3 kategorisinde ise Murat Yatgın Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Sezonun üçüncü ayak yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Enduro GP

1. Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Aykut Kızıltan

E1: 1. Murat Can Köse, 2. Gökhan Gökçe, 3. Erhan Sertkaya

E2: 1. Rafet Karakuş, 2. Salih Çarpışantürk, 3. Taha Can Çataloğlu

E3: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. İslam Yıldız

EG: 1. Emirhan Kurt, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3.Doğukan Duraman

EB: 1. Aykut Kızıltan, 2. Veli Küp, 3. Emre Esen

EC: 1. Ümit Kaya, 2. Hasan Gider, 3. Mücahit Süleyman Arslan

EV: 1. Ali Baydaş, 2. Mehmet Okuyan, 3. Recep Bahadır Çaktı

EK: 1. Nur Şafak Özkan, 2. Aslu Kutluca, 3. Duru Aybüke Altan

ATV GP

1. Osman Fırat, 2. Murat Yatgın, 3. Emre Muharrem Sağlam

S1: 1. Osman Fırat, 2. Hakan Özkul, 3. Muhittin Burak Özkul

S2: 1. Emre Muharrem Sağlam, Halil Yatgın, Hasan Can Özbaşaranlar

S3: 1. Murat Yatgın, 2. Kasım Yatgın, 3. Hasan Yatgın

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