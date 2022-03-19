Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Beşiktaş'ın rakibi Hatayspor
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.
Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.
Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi.
Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.
Mücadeleyi TRT Radyo1'den naklen takip edebilirsiniz...
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