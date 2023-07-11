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Spor
AA 11.07.2023 14:08

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu

Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

15 Temmuz Cumartesi:

16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)

18 Temmuz Salı:

19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)

21 Temmuz Cuma:

17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)

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