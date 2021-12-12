Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kayserispor'u 4-2 yendi.

Beşiktaş'ın golleri 45. dakikada Larin, 84. ve 90. dakikalarda Batshuayi ve 90+6'da Güven Yalçın'dan geldi. Kayserispor'un gollerini ise 38. ve 71. dakikalarda Thiam kaydetti.

Michy Batshuayi, bu sezon 6. golünü attı. Thiam'ın bu sezonki 8. golü oldu.

Bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

N’Koudou unutulmadı

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında sakatlanan Kevin N’Koudou, Kayserispor maçında unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolcular, 45’inci dakikada Larin’in skora eşitliği getiren golünün ardından Fransız kanat oyuncusunun formasını açarak, golü sakatlanan arkadaşlarına armağan ettiler.

Sergen Yalçın'a destek

Beşiktaş’ın Kayserispor karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından siyah-beyazlı taraflar, eski teknik direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaparken, yönetime de tepki gösterdi.

Thiam’ın ikinci golünün ardından tribünler uzun süre Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Sergen Yalçın’a destek tezahüratlarının ardından taraftarların hedefi Beşiktaş yönetimi oldu. Taraftarlar, siyah-beyazlı yönetim aleyhinde bir süre tempo tuttu.

Batshuayi 6 maçlık gol hasretine son verdi

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Michy Batshuayi, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Medipol Başakşehir Belçikalı golcü, Medipol Başakşehir maçının uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golün ardından ligde 6 maçtır gol bulamamıştı. Batshuayi, ligde 6 maçlık aranın ardından Kayserispor ağlarını 2 kez sarsmayı başardı.