Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 17:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Formula 1'de şampiyon Verstappen
[Fotoğraf: Reuters]
Formula 1'de 2021 sezonunun şampiyonu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Max Verstappen, Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sini kazanarak ilk kez dünya şampiyonu oldu.
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Etiketler: Formula 1
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