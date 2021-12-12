Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında, Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda, yarın saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Gaziantep deplasmanına moralli gidecek. Gaziantep FK'yı da yenerek lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını indirmek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 15 haftalık bölümde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik var

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra cezası bulunan İrfan Can Kahveci karşılaşmada görev alamayacak.

İrfan Can Kahveci, PFKD'dan aldığı 2 maçlık men cezasını Gaziantep FK mücadelesinde tamamlamış olacak.

Novak ve Zajc'ın cezaları sona erdi

Fenerbahçe'de Novak ile Zajc'ın kart cezaları sona erdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Gaziantep FK maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Gustavo, Crespo (Sosa), Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Mesut Özil, Berisha."