Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.

Kasımpaşa 56. dakikada Thelin'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe ile berabere kalan siyah beyazlılar, Kasımpaşa'ya deplasmanda yenilerek üst üste ikinci maçında da puan kaybı yaşadı. 64 puanda kalan Beşiktaş, ikinci sıradaki Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi.

Sahadan 3 puanla ayrılan Kasımpaşa ise 5 hafta sonra galip gelerek puanını 34'e yükseltti.

Maçın önemli anları:

10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Varga, pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Varga'nın hatalı geri pası sonucunda topa sahip olan Larin'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.