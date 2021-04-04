Sezona kötü başlayan Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takımın gollerini 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87'de Ömer Ali Şahiner ve 90. dakikada Aleksic attı. Konuk ekibin tek golü ise 71. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 33'e yükseltirken Yeni Malatyaspor 32 puanda kaldı.

İlk yarının önemli anları

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk dakikada Ndayishimiye'nin orta sahadan kafayla gönderdiği topu ceza yayı önünde kontrol eden Demba Ba, kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Abdulsamed ayaklarıyla gole izin vermedi.

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç, sağdan bindiren Tolga Ciğerci'nin önüne pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın altıpas önüne yaptığı ortada Adem Büyük kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz'in pasını Demba Ba kontrol etmek isterken, Wallace ayak koydu. Topu önünde bulan Giuliano bekletmeden şutunu attı, kaleci Abdulsamed sağına uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı:

71. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in arka direğe gönderdiği topa Adem Büyük gelişine vurdu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

76. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Duarte ve Semih Kaya arasındaki hava topu mücadelesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Demba Ba'nın kullandığı penaltıda, kaleci Abdulsamed Damlu sağına gelen topa uzandı ve meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışına açıldı. Ömer Ali Şahiner, topun gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ön direğe doğru hareketlenen Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncun ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Medipol Başakşehir: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel (Dk. 80 Aleksic), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano (Dk. 90+2 Epureanu), Deniz Türüç (Dk. 90+2 Mahmut Tekdemir), Demba Ba (Dk. 80 Crivelli)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 60 Mallan), Ahmed Ildız (Dk. 89 Malle), Acquah, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Goller: Dk. 26 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+1 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ponck, Dk. 70 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 62 Chebake (Yeni Malatyaspor)