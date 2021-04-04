Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir derbisi TRT SPOR'da
TFF 1. Lig'de 28. haftası bugün Balıkesir derbisine sahne oluyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aydeniz Et Balıkesirspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma, TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.
Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanıyor.
27. haftada deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenen ev sahibi Aydeniz Et Balıkesirspor haftaya 29 puanla girdi.
Son 3 maçını kazanan konuk Royal Hastanesi Bandırmaspor'un ise 38 puanı bulunuyor.
Etiketler: TRT
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