Beşiktaş'ta, Gaziantep Futbol Kulübü maçı mesaisi sürüyor.

Siyah beyazlılarda, koronavirüs testi pozitif çıkan Önder Karaveli'nin ve yardımcılarının karantina süreci devam ediyor. Takımı bu mücadeleye, Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkan Halim Okta hazırlıyor.

Sakatlık ve hastalıklar nedeniyle Rize deplasmanında birçok oyuncusundan yararlanamayan Beşiktaş'ın, eksiklerine kavuşması bekleniyor.

COVID-19 testi pozitif çıkan isimlerin yanı sıra semptomu olan isimler de iyileşme sürecine girdi ve Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyebilecekler.

Savunmada zorunlu değişiklik

Siyah beyazlılarda, Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında savunma hattının ortasında değişiklik yaşanacak.

Vida ve Montero'nun cezalı olması nedeniyle Necip ve Serdar Saatçı bu bölgede görev yapacak. Necip'e orta alanda şans verilmesi halinde Serdar'ın yanında Welinton yer alacak.

Diğer yandan yönetimin, bu süreçte takıma destek vereceği gelen haberler arasında. Başkan Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek takımın yanında olacak.