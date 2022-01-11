Dakar Rallisi'nde dokuzuncu etap geçildi
2022 Dakar Rallisi'nin 9. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Giniel De Villiers, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Wadi Ad-Dawasir kasabasındaki 287 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 23 dakika 8 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Giniel De Villiers elde etti. Tecrübeli pilot, Dakar Rallisi'nde kariyerinin 18. etap zaferine ulaştı.
Aynı ekipten Güney Afrikalı Henk Lategan, De Villiers'in 9 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Etabı liderin 1 dakika 4 saniye arkasında üçüncü sırada bitiren Toyota Gazoo'nun Katarlı sürücüsü Nasser Al-Attiyah ise 30 saat 10 dakika 4 saniyeyle genel klasman liderliğini sürdürdü.
Motosiklette Jose Ignacio Cornejo Florimo birinci oldu
Motosiklet kategorisinde 9. etabı, Monster Energy Honda takımından Jose Ignacio Cornejo Florimo, 2 saat 29 dakika 30 saniyeyle birinci bitirdi.
Şilili sürücünün 1 dakika 26 saniye arkasında Arjantinli Kevin Benavides (Red Bull KTM) ikinci, liderin 1 dakika 47 saniye gerisinde yarışı tamamlayan ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) üçüncü oldu.
Etabı 4. bitiren Red Bull KTM'nin Avusturyalı sürücüsü Matthias Walkner ise genel klasmanda 30 saat 14 dakika 3 saniyeyle zirveye yerleşti.
Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Wadi Ad-Dawasir kasabası ile Bisha şehri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.
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