Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayıp çıkış yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında umduğunu bulamadı.

Vitor Pereira’nın ayrılmasının ardından henüz yeni bir isimle anlaşamayan sarı lacivertlilerde, Zeki Murat Göle teknik sorumluluk görevini sürdürdü.

Tedavileri süren Altay ve Gustavo kadroda yer almadı, hafif bel ağrısı bulunan Mesut Özil ile antrenman eksiği olan Ferdi Kadıoğlu yedekler arasındaydı.

Ligin ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı lacivertliler, Adana ekibi karşısında ilk golü bulup öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Sahadan galibiyetle ayrılması halinde 3'üncülüğe yükselme şansı bulunan Fenerbahçe, kalesinde gördüğü iki golle 5'inci sıraya geriledi. Sarı lacivertlilerin lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 17'ye yükselmiş oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe 20. haftayı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle kapattı.

Fenerbahçe taraftarının maçın belli bölümlerinde yönetim aleyhinde tezahüratları ise dikkat çekti.