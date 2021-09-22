Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'a Batshuayi şoku
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Beşiktaş’ta sakatlıklar kervanına bir isim daha eklendi. Dizinden sakatlanan Michy Batshuayi, Süper Lig'de 24 Eylül Cuma günü oynanacak Altay maçı kadrosunda yer alamayacak.
Kadrosunda önemli isimleri sakatlık yaşayan Beşiktaş'a bir kötü haber de takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'den geldi.
Dünkü Adana Demirspor maçında dizinden sakatlanan Belçikalı forvet, Süper Lig'de cuma akşamı oynanacak Altay müsabakası kadrosunda yer almayacak.
Siyah beyazlıların bir diğer yıldız ismi Rachid Ghezzal da İzmir temsilcisine karşı forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Ghezzal ve Batshuayi'nin dışında Rosier de kırmızı kart cezası nedeniyle Altay müsabakasında oynayamayacak.
Öte yandan siyah beyazlılarda Vida, Teixeira, N'Koudou, Necip ve Mehmet Topal'ın da sakatlıkları sürüyor.
Etiketler: Beşiktaş
Sıradaki Haber
Ampute Milli Takımı "kupa" sözü verdikleri sağlıkçıları ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz