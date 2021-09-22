Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF Erhan Çelenk'i centilmence davranışından dolayı kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta centilmence davranışta bulunan Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı.
TFF'ye sosyla medya hesabından Altaylı futbolcuyu tebrik etti.
"Çaykur Rizespor-Altay maçında gol atma şansı olmasına rağmen, Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atarak örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Kulübü'müzü tebrik ederiz."
Çaykur Rizespor-Altay maçında gol atma şansı olmasına rağmen, Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atarak, örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk’i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Spor Kulübümüzü tebrik ederiz. pic.twitter.com/h72kNrfR6p— TFF (@TFF_Org) September 22, 2021
Etiketler: Altay
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