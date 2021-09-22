TFF'ye sosyla medya hesabından Altaylı futbolcuyu tebrik etti.

"Çaykur Rizespor-Altay maçında gol atma şansı olmasına rağmen, Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atarak örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Kulübü'müzü tebrik ederiz."