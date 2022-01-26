Beşiktaş yönetimi, takımın maliyetini azaltmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.

4 oyuncuya resmi teklif yok

Özellikle kadro dışında kalan Lens, Douglas, Ljajic ve N'Sakala listenin başında yer alıyor. Ancak şu ana kadar 4 oyuncuya da gelen resmi teklif bulunmuyor.

Siyah beyazlı yönetim, Lens, Douglas, Ljajic ve N'Sakala için gelecek her teklifi değerlendirecek.

Salih Uçan'a teklifler var

Salih Uçan'a ise Spor Toto Süper Lig'den çok sayıda talip var.

28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen kulüpler, tekliflerini yapıp beklemeye geçmiş durumda. Hem Beşiktaş yönetimi hem de Salih Uçan kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Diğer yandan teknik direktör Önder Karaveli, Antalya kampını verimli geçirmek istiyor.

Oyuncuların hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanmaları için antrenman programlarını hazırlayan teknik heyet, ara sonrasında galibiyet serisi yakalamayı planlıyor.