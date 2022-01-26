Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek sarı-lacivertli futbol takımına uygulanan rutin testlerde 4 oyuncu COVID-19'a yakalandı.

"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır."

Mesut Özil ve Mert Hakan Yanda, Antalya'ya götürülmedi

Öte yandan Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil ile Mert Hakan Yandaş da Antalya'da yapılacak kampa götürülmedi.

Mesut Özil'e anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldı. Rehabilitasyon süreci başlayan Mesut Özil'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Mesut'un yanı sıra sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdürecek.

Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdürecektir."