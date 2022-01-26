Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilen Pierre-Emerick Aubameyang, gelen teklifleri değerlendirecek.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılan Aubameyang'ın kaptanlığı da elinden alınmıştı.

İngiliz basını, Gabonlu futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iddia etti. Bu doğrultuda hareket eden 32 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisine sıcak bakmıyor.

Aubameyang, Al Nassr ve Al Hilal'den gelen teklifleri geri çevirdi. Al Hilal takımının Arsenal'den haftalık 350 bin pound kazanan tecrübeli futbolcunun maaşını karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.

İngiliz basını, Aubameyang ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgilendiğine dikkat çekti. Barcelona, Paris Saint Germain, Milan, Juventus, Sevilla ve Marsilya'nın 32 yaşındaki golcü için teklif yapması bekleniyor.

Bu sezon 14 lig maçına çıkan Aubameyang 4 kez fileleri sarstı, 1 de gol pası verdi.