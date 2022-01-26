Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre testi pozitif çıkan iki kişiin tedavi süreçleri başladı.

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızda teknik ekibimizden iki kişinin COVID-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. COVID-19 testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."