Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'da 2 koronavirüs vakası
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı teknik ekibinden iki kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre testi pozitif çıkan iki kişiin tedavi süreçleri başladı.
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızda teknik ekibimizden iki kişinin COVID-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. COVID-19 testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
Bilgilendirme | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızda teknik ekibimizden iki kişinin Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 26, 2022
Covid-19 testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. pic.twitter.com/iWYlYRqVvn
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Koronavirüs
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