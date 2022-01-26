Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncu pozitif
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, COVID-19 testi pozitif sonuçlanan voleybolcunun izolasyon ve tedavi süreçleri devam ediyor.
Fenerbahçe Opet Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcumuzun izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) January 26, 2022
Sporcumuza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/UTKD7UI3X4
Etiketler: Fenerbahçe Voleybol Koronavirüs
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