Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, COVID-19 testi pozitif sonuçlanan voleybolcunun izolasyon ve tedavi süreçleri devam ediyor.

Fenerbahçe Opet Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda 1 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcumuzun izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir.



Sporcumuza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/UTKD7UI3X4 — Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) January 26, 2022